E-Ticaret SEO Nedir? Organik Satış Büyütme Rehberi

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E-Ticaret SEO, bir online mağazanın kategori, ürün ve içerik sayfalarını arama motorlarında görünür kılarak organik kanaldan satış üretmesini sağlayan çalışmadır. Kurumsal SEO'dan ayrılan yanı, işin merkezinde metin değil katalog olması: binlerce ürün, onlarca varyant, sürekli değişen stok ve fiyat. Optimizasyon burada sayfa sayfa değil, şablon ve veri düzeyinde yapılır.

Türkiye'de bu işin bir de kendine has zorluğu var. Aynı ürünü Trendyol, Hepsiburada ve Amazon da satıyor ve o pazaryerlerinin alan otoritesi sizinkinden çok daha yüksek. Kendi markanızın adını bile arattığınızda ilk sırada pazaryeri sayfanız çıkabiliyor. Bu tabloyu görmezden gelen bir e-ticaret SEO stratejisi baştan eksik kurulmuş demektir.

Trafiğin nereden geldiğini yanlış biliyoruz

E-ticaret sitesi sahiplerinin çoğu ürün sayfalarına odaklanır. Oysa organik trafiğin büyük bölümü kategori sayfalarından gelir.

Mantık basit: "kadın deri çanta" araması ayda on binlerce kez yapılır, "XYZ marka 2024 model siyah omuz çantası" ise belki yüzlerce. Yüksek hacimli, ticari niyeti güçlü kelimeler kategori kelimeleridir. Ama Türkiye'deki e-ticaret sitelerinin ezici çoğunluğunda kategori sayfası sadece bir ürün ızgarasıdır — ne açıklama metni, ne rehber içerik, ne SSS.

Kategori sayfasında yapılması gerekenler:

Ürün ızgarasının üstünde kısa bir tanım metni (2-3 cümle, sayfa ne satıyor)

Ürün ızgarasının altında daha kapsamlı rehber içerik (nasıl seçilir, bakımı nasıl yapılır, hangi kullanım için hangi model)

Sık sorulan sorular bloğu

İlgili alt kategorilere ve tamamlayıcı kategorilere iç bağlantılar

Sıralama ve filtreleme seçeneklerinin URL'yi nasıl etkilediğinin kontrol altında olması

Metni ürün ızgarasının üstüne 800 kelime olarak koymak eski bir alışkanlık ve artık zarar veriyor: kullanıcı ürünü göremeyince çıkıyor, bu da sayfanın performansını düşürüyor. İçeriği alta koyun.

Faset navigasyon E-ticaret SEO'nun en pahalı problemi

Renk, beden, fiyat, marka, malzeme... Her filtre kombinasyonu yeni bir URL üretir. 6 filtre ve her birinde 5 seçenek varsa teorik olarak 15 binden fazla URL üretebilirsiniz. Google bunların hepsini taramaya çalışır ve asıl önemli sayfalarınıza ayıracak tarama bütçesi kalmaz.

Ama toptan kapatmak da hata. Çünkü bazı filtre kombinasyonları gerçek arama hacmine sahip: "siyah deri çanta", "43 numara koşu ayakkabısı", "beyaz keten gömlek". Bunlar kendi başına birer kategori sayfası olmayı hak ediyor.

Doğru yaklaşım üç adımlı:

Arama verisine bakın. Hangi filtre kombinasyonu aranıyor, hangisi aranmıyor? Aranan kombinasyonları statik, indekslenebilir sayfalara dönüştürün. Kendi başlığı, kendi meta açıklaması, kendi metniyle. Geri kalanını kapatın. Parametreli URL'leri robots.txt ile taramaya kapatın, canonical ile ana kategoriye işaret edin, filtre bağlantılarını taranmayacak şekilde kurgulayın.

Bu iş bir kere yapılıp bitmiyor; katalog büyüdükçe tekrar gözden geçirmek gerekiyor.

Ürün sayfalarında iş neresi?

Tedarikçi metnini kopyalamayın. Aynı açıklamayla yüzlerce site yarışıyor. Google hangisini seçsin? Otoritesi en yüksek olanı — yani muhtemelen pazaryerini.

Somut veri yazın. Ölçü, ağırlık, malzeme oranı, üretim yeri, garanti süresi, bakım talimatı. "Şık ve kaliteli" hiçbir işe yaramıyor; "%100 hakiki deri, 32x24x12 cm, 680 gr" hem kullanıcıyı hem makineyi ikna ediyor.

Varyantları doğru kurgulayın. Her renk ayrı URL mi, tek URL üzerinde seçenek mi? İkisinin de doğru olduğu senaryo var. Renk başına ciddi arama hacmi varsa ayrı sayfa mantıklı; yoksa tek sayfada toplayıp yetkiyi bölmemek daha iyi.

Yorumları sayfaya taşıyın. Kullanıcı yorumu hem özgün içerik üretiyor hem güven veriyor hem de yapısal veriyle zengin sonuçlara açılıyor. Ücretli yorum satın almak ise ayrı bir konu ve tavsiye etmiyorum — hem tüketici mevzuatı açısından riskli hem de sahte yorum tespiti giderek keskinleşiyor.

Stokta olmayan ürünü silmeyin. E-ticarette en sık görülen ve en pahalı hata. Sezonluk bir ürün stoktan düştüğünde sayfayı silmek, yıllarca biriktirdiğiniz sıralamayı çöpe atmak demek. Ürün geri gelecekse sayfayı ayakta tutun, "stokta yok" bilgisini gösterip alternatif önerin. Kalıcı olarak dönmeyecekse en yakın kategoriye 301 yönlendirin.

Yapısal veri ve Merchant Center Katalogun makinelerle konuşan yüzü

Product schema, e-ticarette artık isteğe bağlı değil. Fiyat, para birimi, stok durumu, GTIN/barkod, marka, toplu puan ve yorum sayısı alanlarının doğru işaretlenmesi gerekiyor. Bunun getirisi çift taraflı: Google arama sonuçlarında fiyat ve yıldız gösteriliyor, tıklama oranı yükseliyor.

Merchant Center ise çoğu markanın sadece reklam için kullandığı, oysa organik tarafta da işleyen bir kanal. Ücretsiz ürün listelemeleri Shopping sekmesinde görünürlük sağlıyor. Daha önemlisi: Google'ın Shopping Graph'ini besleyen veri, yalnızca Google'ı değil birden fazla yapay zekâ ajanını besliyor. Yani feed kalitesi artık sadece reklam performansı meselesi değil.

Yapay zekâ aramaları e-ticareti nereye götürüyor?

Rakamlar konuşuyor: Adobe Digital Insights, 2025 ortası itibarıyla perakende sitelerine gelen yapay zekâ kaynaklı trafikte yıllık bazda %4.700 artış ölçtü. Yüzde dört bin yedi yüz. Taban düşük olduğu için oran şişkin görünüyor, doğru — ama eğilimin yönü tartışmasız.

Değişen şey şu: Kullanıcı "en iyi kablosuz kulaklık hangisi" diye sorduğunda artık on bağlantı yerine karşılaştırmalı bir yanıt ve ürün kartları alıyor. O yanıtta yer almanın yolu, ürün verinizin makine tarafından okunabilir ve doğrulanabilir olmasından geçiyor.

Pratik çıkarım: Pazarlama sıfatları bu yeni katmanda hiçbir işe yaramıyor. Ajan "200 GSM organik pamuk" ile "lüks yumuşaklıkta kumaş" arasında birincisini seçiyor, çünkü ikincisi doğrulanabilir bir veri değil. E-ticaret metin yazarlığının yönü, edebiyattan spesifikasyona doğru dönüyor.

Pazaryeri mi kendi siteniz mi? Yanlış ikilem

Türkiye'de sık duyulan bir tartışma bu. Gerçek şu: ikisi farklı iş.

Pazaryeri size hazır trafik verir ama müşteri ilişkisini, veriyi ve marjı alır. Kendi siteniz marjı ve veriyi bırakır ama trafiği sıfırdan kurmanızı ister. Sağlıklı markalar ikisini birlikte yürütür — ancak kendi sitesinin organik trafiğini pazaryerine yem etmeden.

Somut bir örnek: Marka adınızı arattığınızda ilk sırada Trendyol mağazanız çıkıyorsa, kendi markanızın trafiğini komisyon ödeyerek satın alıyorsunuz demektir. Bu tablonun düzeltilmesi (marka aramalarında kendi sitenizin üstte çıkması) çoğu e-ticaret SEO projesinin en hızlı geri dönüş veren işidir.

Ölçümleme Sıralama değil, gelir

E-ticarette SEO raporlaması sıralama tablosuyla yapılamaz. Gerekenler:

GA4'te e-ticaret olaylarının (view_item, add_to_cart, begin_checkout, purchase) doğru kurulması

Organik kanalın gelire katkısının kategori kırılımında izlenmesi

Search Console verisinin ürün/kategori bazında ayrıştırılması

Sepet ortalaması ve dönüşüm oranının kanal bazında karşılaştırılması

"Organik trafik %30 arttı" cümlesi, gelir artmadıysa hiçbir şey ifade etmiyor. Trafiğin nereden geldiği önemli: alakasız blog trafiği artıp satış sabit kaldıysa iş yanlış yerde yapılıyor demektir.

En sık yapılan hatalar

Site yenileme sırasında SEO'yu son anda hatırlamak. Trafik kayıplarının bir numaralı sebebi. URL yapısı değişecekse yönlendirme haritası önceden çıkarılmalı.

Trafik kayıplarının bir numaralı sebebi. URL yapısı değişecekse yönlendirme haritası önceden çıkarılmalı. Kategori sayfalarını görmezden gelmek.

Filtre URL'lerini kontrolsüz bırakmak.

Stokta olmayan ürünleri silmek.

Yorum toplamamak.

Sezonu geçtikten sonra sezonluk kategoriyi kapatmak. "Yılbaşı hediyeleri" sayfasını her yıl silip yeniden açmak yerine ayakta tutup güncelleyin; birikimi koruyun.

"Yılbaşı hediyeleri" sayfasını her yıl silip yeniden açmak yerine ayakta tutup güncelleyin; birikimi koruyun. Aynı ürünü farklı isimlerle birden fazla sayfada satmak.

Sıkça sorulan sorular

E-ticaret SEO ne kadar sürede sonuç verir?

Teknik düzeltmelerde 4-8 hafta, kategori ve içerik çalışmalarında 6-12 ay. Yeni domain'de daha uzun. Rekabetin yüksek olduğu moda ve elektronikte bu süre uzayabilir.

Küçük bir mağaza pazaryerleriyle rekabet edebilir mi?

Genel kategori kelimelerinde zor. Ama niş ve uzun kuyruklu aramalarda kesinlikle mümkün, hatta avantajlı. Pazaryerinin ürün sayfasında bulunmayan derinlikte bilgi verebilirsiniz.

Blog gerçekten satış getiriyor mu?

Doğrudan değil, dolaylı. Alıcının satın almadan önce sorduğu soruları yanıtlayan içerik, kategori sayfalarına iç link ve otorite taşır. "10 Trend" tipi genel içerik ise sadece rapor süsler.

E-ticaret SEO'yu iç ekiple yürütebilir miyiz?

İçerik ve yorum yönetimi iç ekiple pekâlâ yürür. Teknik denetim, faset mimarisi ve migrasyon planlaması genelde dışarıdan destek ister; hata maliyeti yüksek.

E-ticaret SEO'nun özeti aslında kısa: kataloğunuzu makinelerin doğru okuyabileceği hale getirin, kategori sayfalarını ciddiye alın, ürün verisini somutlaştırın ve trafiği değil geliri ölçün. Yeni olan tek şey, o makinelerin sayısının artmış olması.

Mobitek, 20 yılı aşkın deneyimiyle e-ticaret SEO hizmeti veriyor: teknik denetim, faset navigasyon mimarisi, kategori içerik stratejisi, yapısal veri kurulumu, Merchant Center feed optimizasyonu ve GA4 e-ticaret ölçümlemesi. Tergan, Saat&Saat, Lizay ve U.S. Polo Assn. gibi markaların organik büyüme süreçlerini yürüten ajansa mobitek.com/e-ticaret-seo adresinden ulaşabilirsiniz.