EDEK Başkanı Nikos Anastasiu istifa etti

EDEK Başkanı Nikos Anastasiu, milletvekili seçimlerinin ardından geçen 50 günün sonunda görevinden kesin olarak istifa etti.

Alithia gazetesinin haberine göre Anastasiu, yazılı açıklamasında, parti içinde birlik sağlama çabalarının kişisel hesaplar nedeniyle sonuçsuz kaldığını belirterek, istifasının arkasında son günlerde yaşanan yoğun parti içi anlaşmazlıkların bulunduğunu ifade etti.

Gazete, EDEK’teki krizin, 5 Temmuz'da düzenlenen Olağanüstü Parti Kongresi'nde alınan kararların, daha sonra yapılan siyasi büro toplantısında, bazı parti yöneticileri tarafından tartışmaya açılması nedeniyle çıktığını kaydederek, parti yöneticilerinin, kongrede kabul edilen kararların parti tüzüğüne aykırı olduğunu ve Siyasi Büro'nun onayı olmadan bağlayıcı sayılamayacağını savunduğunu belirtti.

Habere göre Anastasiu, istifasıyla görevi daha iyi yürütebilecek bir isme fırsat vermeyi amaçladığını ifade etti.