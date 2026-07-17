Acapulco Resort’ta iki günlük müzik ve eğlence maratonu

Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen turizm tesislerinden Acapulco Resort Convention SPA & Casino, yaz sezonuna özel hazırladığı etkinlik programıyla ziyaretçilerini müzik ve eğlence dolu iki gün yaşamaya davet ediyor.

Girne Çatalköy’de bulunan tesis bünyesindeki Marin Beach Club’da gerçekleştirilecek etkinlikler, bu yıl yalnızca otel misafirlerine değil, günübirlik giriş yapacak ziyaretçilere de açık olacak.

Program kapsamında 19 Temmuz’da DJ CANPROD, 20 Temmuz’da ise DJ Ece Kanmaz sahne alacak. Saat 15.00’te başlayacak Foam Beach Party etkinliklerinde müzik, köpük partisi ve sahil atmosferi bir araya gelecek. Organizasyonun aileler ve gençler başta olmak üzere geniş bir katılımcı kitlesine hitap etmesi hedefleniyor.

Acapulco Resort ayrıca belirlenen hafta boyunca KKTC’de yaşayan misafirlerine yönelik yüzde 50 konaklama indirimi kampanyası da sunuyor.

826 odalı tesis; özel plajı, aquaparkı, lunaparkı ve SPA olanaklarıyla yaz sezonunda yerli ve yabancı ziyaretçilere çeşitli tatil seçenekleri sunuyor.

Etkinliklerle ilgili detaylı bilgi ve rezervasyon işlemleri Acapulco Resort’un iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

"Bu coşkuyu hep birlikte yaşamak istedik"

Acapulco Resort Yönetimi, bu yıl kutlamaları daha geniş kitlelerle paylaşmayı amaçladıklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"20 Temmuz, Kuzey Kıbrıs için birlik, dayanışma ve ortak hafızanın en anlamlı günlerinden biri. Bu nedenle kutlamalarımızı yalnızca otel misafirlerimizle sınırlamak istemedik. Kapılarımızı tüm Kıbrıs halkına açarak bu özel günü müzik, eğlence ve birlikte olmanın mutluluğuyla kutlamayı amaçlıyoruz. Tüm misafirlerimizi bu coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz."