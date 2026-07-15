Demetriou: "Kıbrıs sorununun çözümü için birlik içinde hareket etmeliyiz"

Kıbrıs Cumhuriyeti Meclis Başkanı Annita Demetriou, 15 Temmuz 1974 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen özel oturumda yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun çözümü için birlik ve ortak hareket çağrısında bulundu.

Demetriou, darbenin ve sonrasında yaşananların unutulmaması gerektiğini belirterek, Kıbrıs sorununun çözümü için ortak hedef doğrultusunda hareket edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin adanın kuzeyine yönelik politikalarını eleştiren Demetriou, demografik yapının ve kültürel mirasın değiştirilmeye çalışıldığını iddia etti, Maraş ve ara bölgede statükonun değiştirilmesine yönelik girişimlerin de kabul edilemez olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik girişiminin önemli olduğunu belirten Demetriou, tarafların çıkmazın aşılması için yapıcı bir tutum sergilemesi gerektiğini söyledi.

Demetriou, Avrupa Birliği'nin de sürece daha etkin katkı koyması gerektiğini ifade ederek, Türkiye ile ilişkilerde Kıbrıs konusunda ilerleme sağlanmasının esas alınması gerektiğini dile getirdi.

Konuşmasının sonunda, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi hedefi doğrultusunda birlik ve kararlılık çağrısı yapan Demetriou, BM kararları ile Avrupa Birliği ilkeleri temelinde kapsamlı müzakerelerin yeniden başlamasına hazır olduklarını belirtti.