Avrupa ülkeleri ve ABD'den federal çözüm çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyeleri, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabalara destek verdi. Konsey üyeleri, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iyi niyet misyonu kapsamında yürütülen girişimlerin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

BM Güvenlik Konseyi, dün Kıbrıs konulu kapalı oturumda BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Khassim Diagne'den adadaki son gelişmelere ilişkin brifing aldı. Görüşmede, Kıbrıs sorununda yeniden resmi müzakerelere başlanmasına yönelik diplomatik çabalar değerlendirildi.

Kıbrıs Haber Ajansı’ndan alınan bilgiye göre, Güvenlik Konseyi'nin Avrupa üyesi ülkeleri olan Fransa, Letonya, Yunanistan ve Danimarka ile Amerika Birleşik Devletleri'nin, siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon çerçevesinde Kıbrıs sorununa yönelik desteklerini yineledikleri bildirildi.

Üyeler ayrıca tarafların diyaloğu sürdürmesi ve BM'nin iyi niyet misyonuna yapıcı katkı sunmasının önemini vurguladı.

Toplantıda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 27-29 Temmuz tarihlerinde Kıbrıs'a gerçekleştireceği ziyaretin de müzakere sürecine ivme kazandırabilecek önemli bir fırsat olduğu değerlendirmesi yapıldı. Guterres'in ziyaret sırasında iki lider ve diğer ilgili taraflarla görüşerek çözüm sürecini ilerletmeye yönelik temaslarda bulunması bekleniyor.