Belçika ve Hollanda'nın aradığı iki şüpheli Kıbrıs’ta yakalandı

Belçika ve Hollanda makamları tarafından dolandırıcılık suçlamalarıyla aranan iki kişinin, Kıbrıs’ın güneyinde, Europol destekli ortak operasyon ile yakalandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Kıbrıs Rum polisinden yapılan açıklamaya göre, operasyonun 2023-2025 yılları arasında işlenen maddi dolandırıcılık ve internet dolandırıcılığı soruşturmaları kapsamında, Belçika ve Hollanda makamlarıyla iş birliği içinde gerçekleştirildiğini yazdı.

Gazete, 7 Temmuz'da düzenlenen operasyona Kıbrıs Rum polisinden 30'dan fazla personelin yanı sıra Europol, Belçika ve Hollanda’dan yetkililerin katıldığını kaydetti.

Operasyon kapsamında evlerin, ofislerin ve çeşitli iş yerlerinin aranarak, çok sayıda delil niteliğinde materyale el konulduğunu belirten gazete, Avrupa Yakalama Emri uyarınca haklarında arama kararı bulunan 34 ve 45 yaşlarındaki iki şüphelinin gözaltına alındığını yazdı.

Haberde, zanlıların Limasol Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldıkları ve Belçika'ya iadelerine ilişkin işlemler başlatıldığı ifade edildi.

Gazete, İngiliz Üs Polisi (SBA) tarafından üsler bölgesinde yürütülen ayrı bir operasyonda da olayla ilgili üçüncü bir şüphelinin yakalandığını yazdı.