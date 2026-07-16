Kıbrıs Cumhuriyeti ile Lübnan elektrik şebekelerini bağlamaya hazırlanıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti ile Lübnan, iki ülkenin elektrik şebekelerinin birbirine bağlanması olasılığını değerlendirmek amacıyla ön fizibilite çalışması yapılması konusunda anlaşmaya vardı. Çalışma, Dünya Bankası'nın desteğiyle yürütülecek.

Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Michael Damianos ile Lübnan Enerji Bakanı Joseph Al-Saddi arasında varılan anlaşmanın, iki ülke arasındaki enerji iş birliğinde önemli bir dönüm noktası olduğu belirtildi. Ortak açıklamada, projenin Doğu Akdeniz'de enerji bağlantısını güçlendirmeyi, enerji güvenliğini artırmayı ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı desteklemeyi hedeflediği ifade edildi.

İlk aşamada elektrik arz ve talep dengesi ile projenin ekonomik açıdan uygulanabilirliği değerlendirilecek. Sonuçların olumlu olması halinde ise ayrıntılı teknik ve ekonomik fizibilite çalışmasına geçilecek. Sürecin koordinasyonu için iki ülke ile Dünya Bankası'nın birlikte çalışacağı ortak bir teknik yönlendirme komitesi kurulacak.

Cyprus Mail'de yer alan haberde, hem Kıbrıs'ın hem de Lübnan'ın komşu ülkelerin elektrik şebekelerine doğrudan bağlı olmadığına dikkat çekildi. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin desteklediği Great Sea Interconnector projesi ise tamamlanması halinde Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail'in elektrik şebekelerini birbirine bağlayacak