İki Toplumlu Çalıştay, Kıbrıslı eğitimcileri yapay zekâ ve dijital aidiyet konuları ile ilgili bir araya getirdi

İki toplumdan eğitimciler geçtiğimiz hafta Lefkoşa’daki Dayanışma Evi’nde, yapay zekânın eğitimde tanınma, kapsayıcılık ve aidiyet meselelerini nasıl yeniden şekillendirdiğini ele alan öncü nitelikteki etkileşimli bir çalıştayda bir araya geldi. “Yapay Zekâ ve Dijital Aidiyet” başlıklı iki saatlik oturum, Manchester Üniversitesi Eğitim Enstitüsü’nden Dr. Hüran Mirillo ile Dr. Skye (Xin) Zhao tarafından ortaklaşa tasarlanarak yürütüldü.



Dijital bölünme ve dijital köprüler kavramları Kıbrıs bağlamında dijital aidiyetle nasıl kesişir?

Katılımcılar, öncelikle eğitim uygulamalarındaki mevcut yaklaşımlarını değerlendirdi; dijital bölünme ve dijital köprüler konusundaki kavrayışlarını derinleştirerek bu kavramların Kıbrıs bağlamında dijital aidiyetle nasıl kesiştiğini ele aldı. Çalıştayın devamında eğitimciler, bu deneyimleri Kıbrıs’ın tanınma meselesiyle şekillenen uzun ve karmaşık tarihsel bağlamıyla ilişkilendirmeye davet edildi. Ardından katılımcılar, herkesin anlamlı katılım olanaklarına erişebildiği ve kendisini ait hissedebildiği yapay zekâ destekli öğrenme ortamlarının nasıl oluşturulabileceği üzerine ortak çalışmada bulundu.



Dijital kapsayıcılık ile Kıbrıs bağlamında bir diyaloga alanı oluşturmak

Çalıştayın düzenleyicileri amaçlarını şu sözlerle ifade etti: “Kıbrıs bağlamında yapay zekâ ve aidiyet üzerine bir diyalog alanı oluşturmak istedik. Adanın kendine özgü tarihsel deneyimi ile karmaşık toplumsal ve kültürel dokusu göz önünde bulundurulduğunda, dijital kapsayıcılık burada özel bir önem taşıyor.”

Çalıştay, dijital aidiyet kavramını, jeopolitik açıdan bölünmüş ve dilsel çeşitliliğe sahip bağlamlarda yapay zekânın etik ve toplumsal etkilerini anlamaya yönelik bir çerçeve olarak geliştiren daha geniş kapsamlı bir çalışma programının parçasını oluşturuyor.



Eğitimde yapay zekâ okuryazarlığı alanlarındaki araştırmaların da ileri taşınması amaçlanıyor

Bu çalışmalar, UNESCO’nun Öğretmenlere ve Öğrencilere Yönelik Yapay Zekâ Yetkinlik Çerçeveleri de dâhil olmak üzere mevcut uluslararası çerçevelerden yararlanırken, eğitimde yapay zekâ okuryazarlığı alanlarındaki araştırmaları da ileri taşımayı amaçlıyor.

Manchester Üniversitesi Eğitim Enstitüsü’nde kıdemli öğretim görevlisi olan ve İngiliz dilbilimi ve İngilizce öğretimi, dijital eğitim ve uluslararası eğitim alanlarının kesişiminde eşitlik ve aidiyet konularına odaklanan araştırmaları olan Dr. Hüran Mirillo ile Manchester Üniversitesi Eğitim Enstitüsü’nde Eğitimde Üretken Yapay Zekâ alanında öğretim üyesi olan ve UNESCO’nun küresel girişimleri kapsamında çalışmalar yürütmekte ve BM’nin yapay zekâ uzman panelinde görev alan Dr. Skye (Xin) Zhao’nun ortaklaşa gerçekleştirdiği çalıştay oldukça verimli geçti.