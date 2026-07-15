Okan Dağlı’nın yeni kitabı Lefke'de tanıtılacak

Araştırmacı-yazar Okan Dağlı, Kıbrıs'ın tarihiyle kültürel mirasını ele aldığı yeni kitabı "Yirmi Üç Asırlık Kent Mağusa"nın tanıtımı ve söyleşisi bu akşam Lefke’de yapılacak.

Lefke Turizm Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlik Lefke Turizm Derneği ile Lefke Cittaslow Kadın İnisiyatifi iş birliğinde bugün saat 19.00’da Lefke Turizm Derneği binasında olacak.

Programın moderatörlüğünü Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elnur Ağayev üstlenecek.