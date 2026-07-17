ABD İran'da köprüleri vurdu

ABD ile İran arasındaki yeni saldırı dalgasının altıncı gününde ABD İran'daki bazı köprüleri vurdu. İran ise misilleme olarak Suriye ve Kuveyt'teki ABD askeri tesislerini hedef aldıklarını açıkladı.

Tahran, Washington'ı ülkedeki bir havaalanını, iki köprüyü ve bir tren istasyonunu hedef alıp yedi kişiyi öldürmekle suçladı.

Gece boyunca İran'ın başka bölgelerinde de patlamalar yaşandı. İran medyası vurulan yerler arasında nükleer santralin bulunduğu Buşehr'in de bulunduğunu duyurdu.

İran ise bunun karşılığında Kuveyt'teki ve Suriye'nin Et-Tanf bölgesindeki ABD askeri hedeflerinin vurulduğunu açıkladı. ABD, şubat ayında bu tesisten çekildiğini duyurmuştu.

ABD'nin İran'da askeri hedeflere yönelik olduğunu söylediği yeni bir saldırı dalgası başlatması üzerine İran, bölgedeki diğer ticaret yollarını da kapatma tehdidinde bulunmuştu.

İran Devrim Muhafızları, ABD "saldırgan eylemlerine" son verene kadar Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını açıkladı. Ayrıca, bölgedeki diğer petrol ve doğalgaz ihraç kanallarını da kapatmakla tehdit etti.

Bu uyarı, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) 15 Temmuz Çarşamba sabahı İran'a yönelik insansız hava aracı, hava ve deniz saldırıları düzenlediğini açıklamasının ardından geldi.

ABD bu saldırıları, gece boyunca gerçekleştirilen yedi saatlik bir başka operasyonun ardından düzenledi.

Hürmüz Boğazı'nda belirsizlik

Son günlerde ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim, Hürmüz Boğazı'nın küresel ekonomi açısından taşıdığı stratejik önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Saldırılar nedeniyle deniz yolu üzerindeki tanker trafiği neredeyse durma noktasına geldiği için petrol fiyatlarında da keskin bir artış oldu.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, Çarşamba sabahı gerçekleştirilen saldırıların "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere saldırma kapasitesini daha da zayıflattığı" belirtildi.

İran'ın kıyı savunma sistemleri ile Büyük Tunb Adası'ndaki seyir füzesi depolama ve fırlatma tesislerini hedef alan 90 dakikalık bir harekat gerçekleştirildiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump Salı günü, İran'ın müzakerelere geri dönmemesi halinde gelecek hafta ülkedeki köprüleri ve enerji santrallerini vurma tehdidinde bulundu.

Trump, Salı gecesi Fox News'daki röportajında, "Enerji tesislerini hedef alma işini sona saklayacağım ama nihayetinde enerji tesislerini de vuracağız" dedi.

Trump daha önce de Hürmüz Boğazı'ndan geçen kargoya %20 vergi uygulayacağı tehdidinde bulunmuş, daha sonra bunun yerine Körfez ülkeleriyle "kapsamlı" ticaret ve yatırım anlaşmaları yapılacağını açıklamıştı.

Trump nisan ayında da İran'ın sivil altyapısını bombalama tehdidinde bulunmuş, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk buna tepki göstermişti; Türk, "Uluslararası hukuka göre, sivillere ve sivil altyapıya kasıtlı olarak saldırmak bir savaş suçudur" demişti.

ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları altı gündür sürüyor.

İran Devrim Muhafızları, salı günü ABD 5. Filosu'nun Bahreyn'deki komuta merkezine saldırı düzenlediklerini açıkladı. Kuveyt de gece boyunca İran saldırı İHA'larını imha ettiklerini duyurdu.

Öte yandan ABD, 14 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'ndaki İran limanlarına yönelik ablukayı yeniden başlattı.

İran Devrim Muhafızları "ABD saldırıları durana kadar" Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını savundu.

Salı günü İran devlet medyası, ülkenin güneyindeki liman kentleri Bender Abbas ve Buşehr yakınlarında patlamalar duyulduğunu bildirdi.

İran Devrim Muhafızları da Hürmüz Boğazı'nda iki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tankerine saldırdığını ve Ürdün ile Bahreyn'deki ABD tesislerini hedef aldığını açıkladı.

Bu arada ABD ordusu, "İran'ın ticari gemilere saldırı kabiliyetini" zayıflatmayı amaçlayan hedeflere yönelik saldırıları tamamladığını açıkladı; İran devlet medyası ise üç kişinin öldüğünü bildirdi.

Petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor; Brent ham petrolü varil başına %3'ün üzerinde artışla 86 doları aştı.