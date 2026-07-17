Babala TV sunucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, gözaltına alındı. Polisin Uğur'un evinde arama yaptığı öğrenildi. Gözaltı kararının gerekçesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sözcü'nün haberine göre; 6 Şubat 2023 depremleri döneminde Ahbap Derneği ile yürüttüğü çalışmalar nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Babala TV sunucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, gözaltına alındı. Uğur'un Vatan Emniyet'e götürüldüğü öğrenildi.

Uğur'un evinde de polis ekipleri tarafından arama yapıldığı öğrenildi.

Gözaltı kararının gerekçesi ile soruşturmanın kapsamına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Uğur'un Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındığı iddia edildi. 6 Şubat depremleri döneminde Haluk Levent ve Ahbap Derneği ile birlikte yardım çalışmaları yürütmesi gündeme gelen Uğur, şunları söylemişti:

"Haluk Levent hakkında kamuoyuna yansıyan ciddi iddialar var. Süreci an be an takip edeceğiz elbette. Zira o dönemde her birimizin emeği, çabası ve mücadelesi vardı. Gerçek neyse ortaya çıkmalı, kuruş kuruş hesabı verilmelidir. Biz de herkes gibi izliyoruz şimdilik. Gelişmeler oldukça net yorumumuz da olacaktır muhakkak.

Ancak Haluk Levent haberlerinden sekip bana ve BabalaTV'ye salça olmaya çalışanları da görüyorum. Onlara kısa bir bilgi verebilirim. Ben bir dernek ya da vakıf değilim. Dolayısıyla para toplayamam, bağış kabul edemem. Yaptığım tüm yardımları da bugüne kadar kendi cebimden yaptım. Bunu yazmak zorunda kalmak bile ruhumu eziyor. Ama yazmayınca da farklı yerlere çekiliyor. Normal…

Bu millet yıllardır hayal kırıklıklarından kule yaptı. 'Güven' dediğimiz şey artık neredeyse nostaljik bir kavram. Umarım bu haberler o kulenin tepesine yeni bir parça daha eklemez, bizi güven duygusundan bir adım daha uzaklaştırmaz. Takipteyiz."