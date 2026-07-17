“4 milyar TL’lik ihalede 6,6 milyar TL borçlanıldı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin borçlanmaya gittiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Barçın, 4 milyar TL tutarında açılan bir ihalede 6 milyar 600 milyon TL, 6 milyon dolar tutarındaki bir ihalede ise 12 milyon 600 bin dolar borçlanıldığını söyledi. Barçın ayrıca, 18 milyon sterlinlik borçlanma ihalesinde 18 milyon 700 bin sterlin borçlanmaya gidildiğini belirtti.

Euro cinsinden gerçekleştirilen borçlanma ihalesine de değinen Barçın, 13 milyon euroluk ihaleye gelen teklif miktarının 4 milyon 950 bin euro olduğunu, gerçekleşen borçlanmanın ise 3 milyon 350 bin euroda kaldığını ifade etti.

Barçın, bankaların euro yerine dolar ve sterlin cinsinden borçlanma araçlarına yöneldiğini kaydederek, bunun faiz getirilerindeki farklılıklardan kaynaklandığını vurguladı. Maliye yönetimini eleştiren Barçın, oluşan faiz yükünün kamu kaynakları ve vergi gelirleri üzerinden karşılandığını söyledi.

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin liyakatsizliğe devam ettiğini de belirten Barçın, kamu kaynaklarının etkin kullanılmadığını vurgulayarak, vatandaşların bu durumun bedelini ödememesi gerektiğini ifade etti. Barçın, hükümetin ekonomi politikalarının sandıkta hesabının sorulacağını sözlerine ekledi.