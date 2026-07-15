Hürmüz Boğazı'nda vurulan Kıbrıs bayraklı geminin kayıp mürettebatı hayatını kaybetti
Hürmüz Boğazı'nda hafta sonu füze isabet eden Kıbrıs bayraklı konteyner gemisi M/V GFS Galaxy'de kaybolan mürettebatın yaşamını yitirdiği açıklandı.
Hürmüz Boğazı'nda hafta sonu füze isabet eden Kıbrıs bayraklı konteyner gemisi M/V GFS Galaxy'de kaybolan mürettebatın yaşamını yitirdiği açıklandı. Hayatını kaybeden kişinin 30 yaşındaki Hintli makine mühendisi Heramb Karmarkar olduğu belirtildi.
Karmarkar'ın yakını Rishi Tandon, Hint basınına yaptığı açıklamada, yetkililerin kendilerine Heramb Karmarkar'ın hayatını kaybettiğini bildirdiğini söyledi.
Kıbrıs Cumhuriyeti Denizcilik Müsteşarlığı, geminin pazar günü Kıbrıs saatiyle 01.40 sıralarında kimliği belirlenemeyen bir mermiyle vurulduğunu açıklamıştı. Gemide Hint, Ukraynalı, Sri Lankalı, Endonezyalı ve Filipinli mürettebatın bulunduğu, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı mürettebatın ise yer almadığı belirtilmişti.
Saldırının ardından 23 mürettebat can salıyla gemiyi terk etmiş, Umman Deniz Kuvvetleri tarafından kurtarılarak karaya çıkarılmıştı. Ağır hasar alan geminin ise Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Hor Fakkan Limanı'na çekildiği bildirilmişti.