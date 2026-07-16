Bağımsız aday Ahmet Zort, DP ve CTP'nin desteğini aldığını açıkladı

Beyarmudu Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Ahmet Zort, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler'i makamlarında ziyaret ettiklerini açıkladı.

Zort, görüşmelerin yapıcı ve olumlu bir atmosferde geçtiğini belirterek, DP ve CTP'nin yetkili organlarında konuyu değerlendirerek bağımsız belediye başkan adaylığına destek verme kararı aldığını ifade etti.

Bu kararın hem kendisi hem de birlikte yola çıktığı ekip adına büyük bir onur olduğunu vurgulayan Zort, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler'in de önümüzdeki haftalarda Parti Meclisi'ni toplayarak konuyla ilgili kararlarını vereceklerini aktardığını söyledi.

Zort açıklamasında, "İlk gün söylediğimiz gibi bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz. Kazanan halkımız ve bölgemiz olacak" ifadelerini kullandı.