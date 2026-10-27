“Görüşme çok iyi ve yapıcı geçti”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman’la bugün yaptıkları görüşmeyi çok iyi ve yapıcı olarak nitelendirdi.

“Riknews’de” yer alan habere göre, Hristodulidis görüşme sonrası yaptığı açıklamada, diyaloğun BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in de katılımıyla süreceğini ifade etti.

Hristodulidis bu sebeple iki tarafın belirli konularda daha fazla açıklama yapmamaya ve ortak bir bildiri yayımlamaya karar verdiğini belirtti.

Hristodulidis görüşmenin ardından ortak açıklama yapılmamasının, görüşmelerdeki herhangi bir çıkmazla ilgili olmadığını ve ortak karar olduğunu da vurguladı.

İki liderin Gençlik Teknik Komitesi, Kültürel Miras Teknik Komitesi ve Sivil Toplumla İstişare Mekanizması’nın Yönlendirme Komitesi temsilcileriyle yaptıkları görüşmelere de atıfta bulunan Hristodulidis, yapıcı bir diyalog gerçekleştirildiğini, bazı görüş ve önerilerin dinlendiğini belirterek, bunların Erhürman’la yapılacak düzenli görüşmeler çerçevesinde ele alınacağını kaydetti.

Görüşme öncesi açıklaması

Habere göre, Hristodulidis görüşmeye gitmek için başkanlık sarayından ayrılışında basına yaptığı açıklamada ise, Erhürman’la bugünkü görüşmelerinde, masaya koyduğu 19 önerinden 3’üne odaklanacağını dile getirdi.

İlk önerinin sınır kapılarıyla ilgili olarak sunduğu yeni öneriyle alakalı olduğunu dile getiren Hristodulidis, bunun bu hususta sunduğu 3’üncü veya 4’üncü alternatif öneri olduğunu savundu.

İkinci önerisinin ise kapalı Maraş ve doğrudan ticaretle alakalı olduğunu dile getiren Rum lider, bahse konu önerinin kabul edilmesinin iki taraf açısından da yararlı olacağını ifade etti.

Hristodulidis buna paralel olarak kendisinin toplumun geneline güçlü mesajlar gönderen cesur Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusunda olumlu olduğunu da belirtti.

Hristodulidis, odaklanacağı üçüncü konunun ise, Kıbrıs Rum tarafının metodolojiyle alakalı önerisi olduğunu sözlerine ekledi.