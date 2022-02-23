UBP’de ‘Meclis Başkanı’ sancısı

Yeni kabine oluştu, gözler ‘yürütmenin kalbi’ Meclis’te, Divan Başkanlığı oluşumuna çevrildi. Meclis başkanlığı seçiminde geçtiğimiz hükümet döneminde kaos yaşayan UBP’de adaylık için birden fazla isim gündeme geldi.

UBP-DP-YDP 3’lü Koalisyon Hükümeti’nde yer alacağı konuşulsa da kabineye giremeyen UBP’li vekil İzlem Gürçağ Altuğra ile daha önce aday olmasına rağmen seçilemeyen Zorlu Töre ismi Meclis Başkanlığı için partide öne çıktı.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, parti içerisinde farklı kişilerin Meclis başkanlığına aday olabileceğini belirtti ancak “Dar sayıdaki grup içerisinde aday olarak gönül konulacak bir şekilde aday olmam” dedi.

Öte yandan UBP Milletvekili Zorlu Töre ise Meclis Başkanlığına aday olduğunu söyledi, “Bu kararımdan vazgeçmiş değilim, adayım” dedi.

Ayşe GÜLER

Yeni kabine oluştu, gözler ‘yürütmenin kalbi’ Meclis’te, Divan Başkanlığı oluşumuna çevrildi.

Geçtiğimiz dönemde de Meclis başkanlığı seçimi konusunda sancılı süreç yaşayan Ulusal Birlik Partisi (UBP)’de adaylık için birden fazla isim konuşulmaya başlandı.

UBP-DP-YDP 3’lü Koalisyon Hükümeti’nde yer alacağı konuşulsa da kabineye giremeyen UBP’li vekil İzlem Gürçağ Altuğra ile daha önce aday olmasına rağmen seçilemeyen Zorlu Töre ismi Meclis Başkanlığı için partide öne çıktı.

Partide birden fazla aday olması halinde UBP Meclis Grubu’nda yapılacak seçimle Genel Kurul’a önerilecek ismin belirleneceği öğrenildi.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, parti içerisinde farklı kişilerin Meclis başkanlığına aday olabileceğini belirtti ancak “Dar sayıdaki grup içerisinde aday olarak gönül konulacak bir şekilde aday olmam” dedi.

Öte yandan UBP Milletvekili Zorlu Töre ise Meclis Başkanlığına aday olduğunu söyledi, “Bu kararımdan vazgeçmiş değilim, adayım” dedi.

CTP’de ise geçtiğimiz hükümet döneminde Meclis Başkan Yardımcılığı’nı yapan Armağan Candan’ın aynı göreve devam etmesi için önerileceği öğrenildi.

7 üyeli Divan…

Elde edilen bilgiye göre; bir önceki hükümet döneminde 6 üyeden oluşan Divan Başkanlığı’nda, 3’lü koalisyon hükümetinde 7 vekil görev alacak.

Meclis Başkanı UBP, Meclis Başkan Yardımcısı ise CTP’den olacak.

Divan Başkanlığı’nda iki partiden, ikişer katip görev alacak, bir iade amiri de UBP’li vekil olacak.

26 oya ulaşması gerekiyor

Meclis Başkanı’nın seçilebilmesi için önerilen ismin 26 vekilden onay alması gerekiyor.

Meclis iç tüzüğüne göre Meclis Başkanı adayı olan kişinin 26 sayısına ulaşmamasına halinde seçim ertelenir.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz dönemde UBP’li milletvekili, eski bakan Resmiye Canaltay Meclis Başkanlığına aday olmuş, Meclis’te salt çoğunluğa ulaşamamıştı.

Parti içerisinde de ciddi krize neden olan seçim birkaç kez ertelenmiş, ardından UBP’de Önder Sennaroğlu ismi Meclis Başkanlığı için önerilmiş ve seçilmişti.

MECLİS BAŞKANLIĞI

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra:

“Dar sayıdaki grup içerisinde aday olarak, gönül koyulacak şekilde aday olmam”

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, parti içerisinde farklı kişilerin Meclis başkanlığına aday olabileceğini belirtti ancak “Dar sayıdaki grup içerisinde aday olarak gönül konulacak bir şekilde aday olmam” dedi.

Altuğra, böyle bir durumun ‘parti içerisinde bölünme’ getirebileceğine değinerek, “Bu anlamda yarışa girmem” şeklinde konuştu.

UBP Milletvekili Zorlu Töre:

“Kararımdan vazgeçmedim, adayım”

UBP Milletvekili Zorlu Töre, Meclis Başkanlığına aday olduğunu söyledi, “Bu kararımdan vazgeçmiş değilim, adayım” dedi.

Birden fazla adayın olması halinde UBP’nin kendi içerisinde değerlendirme yapacağını belirten Töre, seçimin hükümetin güven oylamasının akabinde, 2 Mart Çarşamba günü gerçekleşeceğini söyledi.

Süreç nasıl işleyecek?

UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin programı 25 Şubat Cuma günü Meclis Genel Kurulu’nda okunacak.

2 tam gün sonra yani 28 Mart Pazartesi Meclis’te hükümet programı görüşülecek.

Görüşmeler gece yarısı 12’yi geçmezse 2 Mart Salı, geçmesi halinde ise 3 Mart Çarşamba gün hükümet, güvenoyu isteyecek.

Aynı gün Divan Başkanlığı için seçim yapılacak.