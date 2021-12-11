UBP'de adaylar belirleniyor
Ulusal Birlik Partisi (UBP) üyeleri bugün, 23 Ocak 2022'de yapılacak erken seçimler için Milletvekili adaylarını netleştirmek üzere Atatürk Kapalı Spor Salonu'da toplandı.
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) üyeleri bugün, 23 Ocak 2022'de yapılacak erken seçimler için Milletvekili adaylarını netleştirmek üzere Atatürk Kapalı Spor Salonu'da toplandı.
81 aday adayının yarışacağı seçimlerde oy verme işlemi saat 9.00 itibariyle başladı. Oylama akşam saat 21.00'e kadar devam edecek.
Fotoğraf: Derya Ulubatlı
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