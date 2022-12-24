UBP şikayet etti, YSK reddetti

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni, seçim yasaklarına aykırı davrandığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’ya şikayet etti.

YSK, şikayeti görüşerek, seçim yasaklarına aykırılık olmadığına karar verdi.

Resmi Gazete’de de yayımlanacak kararın taraflara bugün tebliğ edileceği öğrenildi.

Neler yaşanmıştı?

21 Aralık Şehitler Haftası kapsamında, Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen anma törenine, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın protestosu ve Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın tavrı damga vurdu.

Törende kürsüye çıkan Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, şehitlerin kabirleriyle ilgili geçmişten bugüne Cumhurbaşkanlığı’nın makbuz karşılığı ödeme çıkarttığını, ancak Ersin Tatar’ın bunu durdurduğunu söylemiş; “Bunu şehitlerimize ne Talat, ne Eroğlu ne de Akıncı yaptı” demişti.

Benan, “Utanıyorum şehidim, utanıyorum. Sana sahip çıkmayan siyasilerden utanıyorum KKTC’yi, sana şehit kabirlerini yapamayacak kadar fakirleştiren zihniyetlerden utanıyorum” diyerek, “Ey siyasiler, biliniz ki; vatan, millet, bayrak edebiyatınız bu ülkede artık prim yapmıyor” ifadelerini kullanmıştı.