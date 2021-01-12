UBP - MYK’dan Saner’e ‘Erken seçim tarihini belirleme’ yetkisi

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu Ersan Saner başkanlığında toplanarak son siyasal gelişmeleri değerlendirdi.

UBP’den yapılan açıklamada, MYK’nin erken seçim tarihinin belirlemesi için Ersan Saner’e yetki verdiği belirtildi

Açıklama şöyle:

“Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan, Başbakan Ersan Saner’in başkanlığındaki toplantısında Cumhuriyet Meclisi Başkanlık seçim sürecinde yaşananları, hükümet ve ülkedeki gidişatı değerlendirmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Genel Başkan Ersan Saner’a izlediği politikada destek belirtilmiş Genel Başkan’a, hükümet ortakları ve muhalefet partileri ile istişare etmek ve salgın sürecini göz önünde bulundurmak suretiyle erken seçim tarihini belirlemesi için yetki vermiştir.

Merkez Yönetim Kurulu’nda ayrıca salgın sürecinin devam ettiğine dikkat çekilerek hükümetin gerek hastalıkla mücadele ve aşılama gerekse halkın ekonomik sıkıntılarının aşılması için yapacağı çalışmalara destek verileceğinin altı çizilmiştir.”