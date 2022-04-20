UBP MYK son gelişmeleri değerlendiriyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) son gelişmeleri değerlendirmek üzere bu akşam olağanüstü toplanıyor. MYK toplantısına, 6 ilçenin başkanı da katılıyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün öğleden sonra UBP-DP-YDP hükümetinin istifasını kabul etmiş, yeni hükümetin kurulmasına ilişkin görevlendirme sürecini yarın başlatacağını duyurmuştu.