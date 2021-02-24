UBP-MYK: Genel Sekreter seçimi muhtemelen Mart'ta

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu, UBP Genel Sekreterliği seçiminin “hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılacağı ilk hafta sonunda” yapılmasını kararlaştırdı.

UBP MYK’sında genel sekreterlik seçiminin “muhtemelen Mart ayı içerisinde yapılacağı” da dile getirildi.

Lefkoşa’da Sarayönü Meydanı’nda bulunan UBP Genel Merkezi’nde saat 16.15’te UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanan UBP MYK toplantısında Başbakan’ın Türkiye temasları ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın adayı ziyareti de ele alındı.

Mali konuların ve Türkiye’nin ortaya koyduğu bazı projelerin de konuşulduğu toplantıda hükümette yaşanan sıkıntılar da masaya yatırıldı.