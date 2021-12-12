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UBP Milletvekili aday seçimi resmi sonuçları açıklandı

UBP Milletvekili aday seçimi resmi sonuçları açıklandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili aday belirleme ve sıralama seçiminde elle sayım işlemi tamamlandı, resmi liste açıklandı.

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili aday belirleme ve sıralama seçiminde elle sayım işlemi tamamlandı, resmi liste açıklandı. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Divan Başkanı İlker Edip, resmi listeyi YENİDÜZEN ile paylaştı.

Liste şöyle:

LEFKOŞA
1    Olgun Amcaoğlu    5278
2    Ahmet Savaşan    4689
3    Sadık Gardiyanoğlu    4626
4    Hasan Taçoy    4159
5    Alişan Şan    3872
6    Savaş Atakan    3421
7    Zorlu Töre    3324
8    Özgür Arıkan    3090
9    Arif Sonuç    2898
10    Mehmet Aktunç    2829
11    Aydın Soyer    2793
12    Havva Dağsever    2376
13    Batu Beyit    2267
14    Fisun Özsun    2262
15    Nurcan Yardımcı    2216
16    Özlem Sefer    2084
17    Sevil  Yölüer    1923
18    Hatice Özlem Şahin    1704
19    Hasan Yücelen    1693
20    Özlem Bendaşan    1480
21    Feyzi Hansel    1231
22    Fahri Onbaşı    863
23    Nihat Ekizoğlu    856
24    Batoul Peyravi    738
25    Ali Ratip Doğruer    654
           
MAĞUSA
1    Sunat Atun    5441
2    Dursun Oğuz    5132
3    Oğuzhan Hasipoğlu    4721
4    Hakan Dinçyürek    4690
5    Resmiye Canaltay    3986
6    Hüseyin Çavuş    2729
7    Meryem Boyacı    2650
8    Gürsel Uzun    2432
9    Bora Akkuş    2399
10    Derviş Ekşici    2391
11    Sultan Vural    2119
12    Elif Abiç    2092
13    Kemal Deniz Dana    1929
14    Ergin Ersoy    1553
15    Vesile E. Topçuoğlu    1471
16    Suat Yeldener    1431
17    Korhan Ekcan    808
           
GİRNE
1    Kutlu Evren    4337
2    Ünal Üstel    3779
3    Özdemir Berova    3182
4    Türel Öksüzoğlu    3174
5    Hasan Küçük    3050
6    Selim Gökbörü    2213
7    Mehmet Ali Tunçbilek    2176
8    Zalihe Damdelen    1993
9    Halit Bağman    1732
10    Münevver Çağın    1704
11    Mukaddes Turan    1540
12    Ahmet Arslan    1517
13    Yalçın Koçyiğit    1465
14    Rüyam K. Yönlüer    1375
15    Adnan Altan    1325
16    Fikret Öğdü    1290
17    Hüseyin Kayım    1279
18    Adnan Ademoğlu    1013
19    Atila Mahmutoğlu    1001
20    Cemil Karzaoğlu    734
           
İSKELE
1    Nazım Çavuşoğlu    3129
2    Yasemin Öztürk    2794
3    Emrah Yeşilırmak    2257
4    Halil Talaykurt    1747
5    Osman Kırşan    1808
6    Önder Sennaroğlu    1480
7    Ümit Özkıran    1098
8    Nuray Karakuş    871
9    Murat Civelek    797
10    Veli Gürpınar    596
           
GÜZELYURT
1    Ali Pilli    3565
2    Ziya Öztürkler    1911
3    Menteş Gündüz    1656
4    Tarkan Çeki    791
5    Cihan Kombos    451
           
LEFKE
1    Fırtına Karanfil    3904
2    Aytaç Çaluda    2396
3    Kenan Örgen    2124

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