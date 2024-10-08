UBP, Kutlu Evren ile devam kararı aldı
Ulusal Birlik Partisi (UBP), Meclis Başkanlığı seçiminde Kutlu Evren ile ilgili kararını verdi. Parti yönetimi, Evren ile yola devam etme kararı alırken, gözler şimdi danışma kurulunun toplanmasına çevrildi.
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Ulusal Birlik Partisi (UBP), Meclis Başkanlığı seçiminde Kutlu Evren ile ilgili kararını verdi. Parti yönetimi, Evren ile yola devam etme kararı alırken, gözler şimdi danışma kurulunun toplanmasına çevrildi.
Danışma Kurulu toplantısından sonra Mecliste bugün gerçekleştirilecek oturumda meclis başkanlığı seçimi yapılıp yapılmayacağı ya da genel kurul gündemiyle mi devam edileceği konusunda karar verilecek.
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Etiketler : KUTLU EVREN