“UBP-DP- YDP hükümeti, toplu sözleşme düzenine son vermek istiyor”

Maliye Bakanlığı’nın, kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda imzalanacak toplu sözleşmelere kendi olumlu uygunluk görüşü olmadan izin verilmemesini öngören yasa tasarısı meclise sevk edildi. Tasarıya sendikalar tepkili: "Anayasaya aykırı bir şekilde toplu iş sözleşmesi düzenine doğrudan müdahale etmenize asla müsaade etmeyeceğiz"

Serap ŞAHİN

Maliye Bakanlığı, kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda imzalanacak olan toplu sözleşmelerde olumlu uygunluk görüşü vermediği toplu sözleşmelerin imzalanmasını engellemeye yönelik yasa tasarısını meclise sevk etti.

Konuyu gündeme taşıyan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili (CTP) Devrim Barçın, UBP-YDP-DP hükümetinin toplu sözleşme düzenine son vermeye çalıştığını söyledi, Maliye Bakanlığı'nın işveren pozisyonunda olmamasına rağmen, kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda imzalanacak toplu sözleşmelerde kendi uygunluk görüşü olmadan sözleşmelerin imzalanmasını engelleyecek bir yasa tasarısını meclise sevk ettiğini açıkladı.

Devrimci İşçi Sendikaları Başkanı (DEV-İŞ ) Semih Kolozali, söz konusu tasarıyı “anayasa ihlali” olarak nitelendirdi “Anayasaya aykırı bir şekilde toplu iş sözleşmesi düzenine doğrudan müdahale etmenize asla müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı (BES) Mustafa Yalınkaya da belediyelerin özerk yapısına vurgu yaparak, “Efendiler, belediyeler özerktir, yasaları özeldir, bütçeleri de ayrıdır, başkanları da meclisi de halk tarafından seçilir. Sahi, sorarım siz kimsiniz?” diye tepki gösterdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın:

“Toplu sözleşme düzenine son vermeye çalışıyorlar”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, UBP-YDP-DP hükümetinin toplu iş sözleşme düzenine son vermeye çalıştığını söyledi.

Barçın, Maliye Bakanlığı'nın işveren pozisyonunda olmamasına rağmen, kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda imzalanacak toplu sözleşmelerde kendi uygunluk görüşü olmadan sözleşmelerin imzalanmasını engelleyecek bir yasa tasarısını meclise sevk ettiğini açıkladı.

Barçın, “Anayasa’nın 53. maddesi olan Toplu Sözleşme Hakkı’na açıkça aykırı olan bu yasa ile örgütlü yaşama karşı yapılan bu faşist saldırıya karşı her türlü direniş de meşrudur. Gereken cevabı hem bizler hem de çalışanlar ile sendikalar sizlere verecektir.” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Devrimci İşçi Sendikaları Başkanı (DEV-İŞ ) Semih Kolozali:

“Anayasaya aykırı bir şekilde toplu iş sözleşmesi düzenine

müdahale etmenize asla müsaade etmeyeceğiz”

Devrimci İşçi Sendikaları (DEV-İŞ) Başkanı Semih Kolozali, söz konusu yasa tasarısını “anayasa ihlali” olarak nitelendirdi “Anayasaya aykırı bir şekilde toplu iş sözleşmesi düzenine doğrudan müdahale etmenize asla müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kolozali, “Hayat pahalılığı ödeneğine gözünü dikenler bu hamle ile toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanın da en önemli güvencesini elinden almak istemektedir.” şeklinde konuştu.

Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı (BES) Mustafa Yalınkaya:

“Belediyeler özerktir, yasaları özeldir, bütçeleri de ayrıdır”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, gündemdeki yasa tasarısına ilişkin sert tepki gösterdi. Yalınkaya, belediyelerin özerk yapısına vurgu yaparak,

“Efendiler, belediyeler özerktir, yasaları özeldir, bütçeleri de ayrıdır, başkanları da meclisi de halk tarafından seçilir. Sahi, sorarım siz kimsiniz?” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF:ARŞİV