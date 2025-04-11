“Tüzüğe karşı çıkanlar ‘kâfir, Rum, Türkiye düşmanı, vatan haini’ ilan edildi”

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, Disiplin Tüzüğü değişikliğine karşı çıkanlara yöneltilen suçlamalara tepki gösterdi.

HP’den yapılan açıklamaya göre Alas, bu düzenlemeye karşı çıktıkları için “kâfir, Rum, Türkiye düşmanı, vatan haini” ilan edildiklerini, hakaretlere ve dışlayıcı söylemlere maruz kaldıklarını belirtti.

Kıbrıs Türk toplumunun çok badireler gördüğünü ancak yok olmadığını kaydeden Alas, hükümete seslenerek, “Bu topraklardaki yurtseverlere ister gözünüzü ister kulağınızı kapatın, sonunda kaybeden siz olacaksınız. Tepkiyi görmezden gelişiniz mücadeleyi büyütür, sizi ise toplum nazarında küçültür.” dedi.