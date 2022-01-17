Tutuksuz yargılanacaklar

Lefkoşa’da meydana gelen “Fuhuşa Teşvik, Cinsi Münasebette Bulundurma Niyeti ile Alıkoyma, Soygun, Şiddet Tehditi, Darp” suçları ile ilgili olarak tutuklana zanlı B. A. ve S. O. A. bu sabah yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Öğrenci statüsündeki zanlıların aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını söyleyen Polis memuru, zanlıların uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti. Mahkeme, tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, olayla ilgili bulguları aktardı. Açıkada, 2021 Ekim Ayı içerisinde Lefkoşa K.Kaymaklı adresinde aynı adreste sakin zanlı B. A. ve zanlı S. O. A.’nın, ev arkadaşı 21 yaşındaki Nijerya uyruklu öğrenci olan S.O.P’yi Snapchat üzerinden tanımadığı erkeklerle cinsi münasebette bulundurmak niyetiyle bahse konu adreste alıkoyup, kabul etmemesi üzerine darp edip kendisini ve ailesini öldüreceği yönünde tehdit ettiğinin iddia edildiğini söyledi.

Polis akabinde zanlının, bahse konu uygulama üzerinden tanıştırdığı bir erkek şahısla Lefkoşa'da bir adreste adı edileni 84 bin Nayra (Nijerya Parası) karşılığında fuhuş yapmasına teşvik edip, fahişelik yaptırıp adı edilene ait Nijerya pasaportunu, aşı kartını, kendisine ait evraklarını zorla alarak soygun suçunu işlediğinin iddia edildiği ve bu yönde bir tahkikat başlatıldığını mahkemeye aktardı.

Olayın bilgililerine 6 Ocak 2022 tarihinde geldiğini ve zanlının 7 Ocak tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirten Polis, zanlı S. O. A.’nın ise 13 Ocak’ta tutuklandığını söyledi. Öğrenci statüsündeki zanlıların aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını söyleyen Polis memuru,

uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunmaları, 15’er bin TL nakit teminat yatırmaları, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 200’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.