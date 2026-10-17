DAÜ Bilim Kafe etkinliğinde “kimliksizler” konusu konuşuldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilim İletişim Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe etkinlikleri, kapsamında, "Bir Kimlikten Fazlası: Karma Evlilik, Birliktelikte Çocukların Vatandaşlık Sorunu, Yaşanılan Ayrımcılık ve Hak Mücadelesi" konulu söyleşi düzenlendi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Bandabuliya’da gerçekleştirilen etkinlikte konuşan DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kimliksizler Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Can Azer karma birlikteliklerden doğan çocukların “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığına ve kimlik belgelerine erişimde karşılaştığı sorunların nedenlerini ve bu sorunların ortaya çıkardığı sonuçları anlattı.

Sorunun yalnızca idari bir işlem ya da belge edinme meselesi olmadığına dikkat çeken Azer, konunun çocukların haklara erişimi, eşitlik ilkesi ve ayrımcılığın önlenmesi açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Söyleşide ayrıca sorunun bugün hangi aşamada olduğu ele alınarak, bugüne kadar yürütülen girişimler, hukuki başvuru yolları ve uluslararası mekanizmalar üzerinden sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Sorunun çözümü için izlenebilecek mücadele yöntemleri ele alınırken, hukuki ve toplumsal mücadelenin birlikte yürütülmesinin önemi üzerinde duruldu.