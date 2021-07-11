Türkiye’ye bir giriş yasağı daha

AHMET CAVİT AN DA TÜRKİYE’YE ALINMADI

Cumhurbaşkanlığı Eski Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden’in ardından, Araştırmacı Yazar Dr. Ahmet Cavit An da bugün gittiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan “giriş yasağı” olduğu gerekçesiyle Türkiye’ye alınmadan geri gönderildi.

Kanal Sim’e konuşan An, ablası ile birlikte İstanbul üzerinden İzmir’e transit gitmek için Ercan Havalimanı’ndan ayrıldığını, 06:20 uçağıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gittiğinde ise, pasaport kontrolünde, görevliler tarafından “G-82” gerekçe gösterilerek ülkeye alınmadığını söyledi.

Havalimanında görevli polis eşliğinde üzerinde Göç İdaresi yazan bir odaya alındığını söyleyen An, kendisine, hakkındaki kararın 2020 yılının Eylül ayında alındığının, detaylı bilginin de Kıbrıs’taki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nden alınabileceğinin söylendiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Eski Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden de 6 Temmuz akşamı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda “milli güvenliğe aykırı davranış” ithamı ile Türkiye’ye alınmamış ve sabaha kadar “Kabul Edilemez Yolcular Odası”nda tutularak, Kıbrıs’a geri gönderilmişti.

Ahmet Cavit An kimdir?

1950 yılında Lefkoşa'da doğan Ahmet An, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonta Leipzig'de çocuk doktoru ünvanını aldı. 1982'den beri Lefkoşa'da serbest hekim olarak çalışmaktadır.

Ahmet Cavit An, Kıbrıs’a yönelik araştırma, inceleme ve kitaplarıyla da biliniyor.

G82 KODU NEDİR?

Ali Bizden’in Türkiye’ye girişine izin verilmemesine gerekçe olarak ‘G82’ kodu gerekçe olarak gösterildi.

‘G82’ kodu, “milli güvenlik aleyhine faaliyetler” olarak nitelendiriliyor ve bu kapsama alınan kişiler sınır dışı ediliyor.

Farklı harfler, farklı kategorilerden kişileri temsil ediyor.

“A” kodu mahkeme kararlarını, “Ç” kodu geçici olarak ülkeye giriş yasaklarını, “G” ve “O” kodu ülkeye giriş yasaklarını belirtirken, “N” kodu ise (çalışma koşullu) izne dayalı girişle ilgili.