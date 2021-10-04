Türkiye’den yeni Navtex, yeni bir rövanş

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de askeri tatbikat amaçlı yeni bir NAVTEX ilan etmesi güneyde, Türkiye’nin Yunanistan ile Fransa arasındaki askeri iş birliği anlaşmasına tepkisi olarak yorumlandı.

Fileleftheros gazetesi, “Akdeniz’de Türk Naraları - Yine Gerginlik Yaratma Çabaları” başlıkları altında manşetten yer verdiği haberinde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yeni bir NAVTEX ilan ettiğini, diplomatik kaynakların, Türkiye’nin bu eylemini, Yunanistan ile Fransa arasındaki savunma anlaşmasına tepki olarak değerlendirdiklerini iddia etti.

Türkiye’nin bu kararında bir diğer hedefin, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve İsrail arasında, doğal gaz boru hattı döşenmesi projesi olan EastMed olduğu iddia edilirken “Nautical Geo” isimli araştırma gemisinin önümüzdeki günlerde Navtex ilan edilen bölgede araştırma yapmasının öngörüldüğü belirtildi.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Fransız Nautical Geo Gemisini Engelleme Çabaları” başlığı altında verdi.

Navtex nedir?

Navtex deniz seyir ikazlarını, meteorolojik tahminleri ve ikazları, arama kurtarma ilanlarını ve gemiler için yayınlanan benzer bilgileri gemilere anında iletmek için tasarlanmış uluslararası bir iletişim sistemidir.