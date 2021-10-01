Türkiye’den Kıbrıs'ın kuzeyine 350 bin doz Sinovac, 21 bin 60 doz BioNTech

Türkiye’de Resmi Gazete’ye yansıyan karar göre Kıbrıs’ın kuzeyine 350 bin doz “inaktif” olarak anılan Sinovac, 21 bin 60 doz da mRNA olarak anılan Pfizer-BioNTech yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı hibe edildi.

Kararın, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında Ankara’da 9 Ağustos’ta imzalanan sağlık alanında hibe yapılmasına dair anlaşma kapsamında olduğu belirtildi.

“Türkiye’nin KKTC’ye dostluk ve iyi niyet jesti” olarak denen kararda, 350 bin doz inaktif, 21 bin 60 doz mRNA yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının KKTC’ye hibe edildiği belirtildi.

Türkiye ile Birleşmiş Milletler, Paraguay, KKTC ve Çad arasındaki anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Türkiye ile BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekreteryası arasında “Ankara Girişimi”nin uygulanmasına ilişkin anlaşma ve 4 Nisan 2016’da Almanya'nın Bonn kentinde imzalanan ilgili anlaşmayı değiştiren protokolün onaylanması hakkındaki karar, Resmi Gazete’de yer aldı.

Türkiye ile Çad arasında Teknik ve Kalkınma İşbirliği Protokolü ile hidrokarbonlar ve enerji alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptının onaylanmasına yönelik karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Paraguay Hükümeti arasında 31 Ocak 2017’de Asuncion’da imzalanan dostluk ve iş birliği anlaşmasının onaylanmasına ilişkin karara göre de iki ülke ilişkilerini geliştirmeyi, teşvik etmeyi ve aralarındaki anlayış ve güveni derinleştirmeyi taahhüt ediyor.