Türkiye’den ‘ihalesiz’ yakıt geldi

Elektrik üretimini durma noktasına getiren sürecin ardından bugün adaya ihalesiz yakıt geldi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun ilk kez ihalesiz ve menşei bilinmeyen yakıtı adaya getirdiği konuşuluyor.

40 kara tankeri ile Türkiye’den gelen yakıt Girne Turizm Limanı’na ulaştı.

TPIC’den direkt alınan 40 tanker yakıt, saat 16.00 sıralarında Deep Karpaz isimli Akgünler Denizcilik’e ait gemi ile Girne Limanı’ndan ülkeye giriş yaptı, yarın da Mağusa Limanı’ndan yakıt nakliyesinin sürmesi bekleniyor.