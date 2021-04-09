Türkiye’de rekor artış durdurulamıyor

Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 103 Covid-19 testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 658 oldu, 35 bin 786 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi.

Türkiye’de son tablo