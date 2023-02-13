Türkiye’de “Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü” kuruluyor

Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından yaraların sarılması amacıyla Kıbrıs’ın kuzeyindeki oda, birlik, federasyon ve dernekler tarafından oluşturulan “Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu”, bugün UBP – YDP – DP Hükümeti ile bir protokol imzaladı.

Yapılan ortak basın açıklamasında konuşan Başbakan Ünal Üstel, Hükümetin bu platformun bir paydaşı olduğunu, bunu kayda geçirmek adına da protokol imzaladıklarını söyledi.

Platform bünyesinde toplanacak maddi gelirle, Türkiye’deki deprem sonrası evsiz kalan aileler için 1000 prefabrik yapıdan oluşan bir köy kurmayı hedeflediklerini söyleyen Üstel, bu kapsamda 5000’e yakın insana sıcak bir yuva oluşturacaklarını ifade etti.

Üstel, “Biz evlatlarımızı yitirdik. Artık daha fazla çocuk yitirmeyelim” diyerek, “Dayanışma platformu ve KKTC’de yaşayan çocuklarını yitirmiş insanlarımız da onay veriyorsa, çocuklarımızın Türkiye’de de ölümsüz hale gelmesini sağlamak için köyün isminin Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü olmasını öneriyorum” dedi, bu önerisi kabul edildi.

Üstel, “Evsiz kalan çocuklarımızın, kardeşlerimizin yanındayız. Acımız birdir, yasımız birdir. Şimdi dayanışma zamanıdır” dedi.