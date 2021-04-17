Türkiye'de günlük vaka sayısı 60 binin üzerinde

Türkiye'de son 24 saatte 62 bin 606 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, Covid-19 nedeniyle 288 kişi daha yaşamını yitirdi.

Böylece Türkiye'de pandemi başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 4,2 milyona, can kaybı da 35 bin 608'e yükseldi.

Türkiye'de Mart ayıyla birlikte virüs yeniden hızlı bir şekilde yayılmaya başlarken, günlük vaka sayısı 7 Nisan'dan bu yana 50 binin üzerinde seyrediyor. Türkiye, son dört gündür de 60 binin üzerinde vaka açıklıyor.

300 sınırına dayanan can kayıpları da pandemi başlangıcından bu yana en yüksek seviyelerindeki seyrini sürdürüyor.

Kısmi kapanma dönemi

Geçen hafta yapılan kabine toplantısının ardından iki haftalık "kısmi kapanma" dönemi başlatıldı.

Bu kapsamda, haftaiçi saat 21.00-05.00 arasında ve haftasonu boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Okullarda 12'nci sınıflar hariç yeniden uzaktan eğitime geçildi.

Restoran ve kafe gibi işletmeler de bir kez daha kapatıldı ve yalnızca paket servis yapmalarına izin veriliyor.

Ocak ayı ortasında başlayan aşılama programı da devam ediyor.

Şu ana kadar 20 milyona yakın doz aşı yapıldı. 7,7 milyon kişiye iki doz aşı yapılırken, bir doz aşı olanların sayısı da 12 milyon civarında.

Kaynak: BBCTÜRKÇE