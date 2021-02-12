Türkiye'de Coronavirüs: 97 kişi daha hayatını kaybetti, 7 bin 763 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 97 kişi daha hayatını kaybetti, 667 yeni hasta dahil olmak üzere 7 bin 763 yeni 'vaka' tespit edildi.

Böylece toplam ölüm sayısı 27 bin 284'e; toplam vaka sayısı ise 2 milyon 572 bin 190'a yükseldi.