Türkiye'de Coronavirüs: 93 kişi daha hayatını kaybetti, 7 bin 706 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 93 kişi daha hayatını kaybetti, 671 yeni hasta dahil olmak üzere 7 bin 706 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 27 bin 377'e; toplam vaka sayısı ise 2 milyon 579 bin 896'a yükseldi.

TC Sağlık Bakanlığı, günlük yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tablosunu paylaştı.

Buna göre, 93 kişi hayatını kaybetti, son 24 saatte 123 bin 305 test yapılırken, 7 bin 706'sı pozitif çıktı. 7 bin 215 kişi ise iyileşti.