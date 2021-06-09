Türkiye'de Coronavirüs: 87 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 87 kişi daha hayatını kaybetti, 558 yeni 'hasta' olmak üzere, 6 bin 454 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

TC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Coronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 87 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 48 bin 428'e yükseldi.

224 bin 193 testte 6 bin 454 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 5 milyon 306 bin 690'a yükseldi.