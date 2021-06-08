Türkiye'de Coronavirüs: 86 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 6 binin üzerinde

Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 86 kişi daha hayatını kaybetti, 557 yeni 'hasta' olmak üzere, 6 bin 609 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

TC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Coronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 86 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 48 bin 341'e yükseldi.

225 bin 527 testte 6 bin 609 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 5 milyon 300 bin 236'ya yükseldi.