Türkiye'de Coronavirüs: 86 kişi daha hayatını kaybetti, 7 bin 325 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 86 kişi daha hayatını kaybetti, 649 yeni hasta dahil olmak üzere 7 bin 325 yeni 'vaka' tespit edildi.

Böylece toplam ölüm sayısı 27 bin 738'e; toplam vaka sayısı ise 2 milyon 609 bin 359'a yükseldi.