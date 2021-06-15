Türkiye'de Coronavirüs: 84 kişi daha hayatını kaybetti, 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 84 kişi daha hayatını kaybetti, 532 yeni 'hasta' olmak üzere, 5 bin 955 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.
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Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 84 kişi daha hayatını kaybetti, 532 yeni 'hasta' olmak üzere, 5 bin 955 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Coronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 84 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 48 bin 879'a yükseldi.
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Etiketler : türkiye, Coronavirüs