Türkiye'de Coronavirüs: 84 kişi daha hayatını kaybetti, 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 84 kişi daha hayatını kaybetti, 532 yeni 'hasta' olmak üzere, 5 bin 955 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Coronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 84 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 48 bin 879'a yükseldi.