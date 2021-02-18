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Türkiye'de Coronavirüs: 83 kişi daha hayatını kaybetti, 7 bin 241 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs: 83 kişi daha hayatını kaybetti, 7 bin 241 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 83 kişi daha hayatını kaybetti, 640 yeni hasta dahil olmak üzere 7 bin 241 yeni 'vaka' tespit edildi.

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Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 83 kişi daha hayatını kaybetti, 640 yeni hasta dahil olmak üzere 7 bin 241 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 27 bin 821'e; toplam vaka sayısı ise 2 milyon 616 bin 600'e yükseldi.

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