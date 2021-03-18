Türkiye'de Coronavirüs: 81 kişi daha hayatını kaybetti, tespit edilen 'vaka' sayısı 20 bini geçti

Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 81 kişi daha hayatını kaybetti, 902 yeni hasta dahil olmak üzere 20 bin 49 yeni 'vaka' tespit edildi.

TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de Covid-19'a ilişkin günlük hasta tablosunu paylaştı.

Verilere göre, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 81 kişi daha hayatını kaybetti, 902 yeni hasta dahil olmak üzere 20 bin 49 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 29 bin 777'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 950 bin 603'e yükseldi.