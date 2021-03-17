Türkiye'de Coronavirüs: 73 kişi daha hayatını kaybetti, tespit edilen 'vaka' sayısı 19 bine yaklaştı

Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 73 kişi daha hayatını kaybetti, 869 yeni hasta dahil olmak üzere 18 bin 912 yeni 'vaka' tespit edildi.

TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de Covid-19'a ilişkin günlük hasta tablosunu paylaştı.

Verilere göre, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 73 kişi daha hayatını kaybetti, 869 yeni hasta dahil olmak üzere 18 bin 912 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 29 bin 696'ya, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 930 bin 554'e yükseldi.