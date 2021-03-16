Türkiye'de Coronavirüs: 71 kişi daha hayatını kaybetti, tespit edilen 'vaka' sayısı 16 bini geçti

Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 71 kişi daha hayatını kaybetti, 874 yeni hasta dahil olmak üzere 16 bin 749 yeni 'vaka' tespit edildi.

TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de Covid-19'a ilişkin günlük hasta tablosunu paylaştı.

Verilere göre, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 71 kişi daha hayatını kaybetti, 874 yeni hasta dahil olmak üzere 16 bin 759 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 29 bin 623'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 911 bin 642'ye yükseldi.