Türkiye'de Coronavirüs: 68 kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısında artış!

Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 68 kişi daha hayatını kaybetti, 668 yeni hasta dahil olmak üzere 11 bin 837 yeni 'vaka' tespit edildi. Dün açıklanan verilerle bugünkü tablo arasında 1946 vaka artış yaşandı.

Verilere göre, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 68 kişi daha hayatını kaybetti, 668 yeni hasta dahil olmak üzere 11 bin 837 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 28 bin 706'ya, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 723 bin 316'ya yükseldi.