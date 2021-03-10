Türkiye'de Coronavirüs: 67 kişi daha hayatını kaybetti, 14 bin 556 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 67 kişi daha hayatını kaybetti, 814 yeni hasta dahil olmak üzere 14 bin 556 yeni 'vaka' tespit edildi.

TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de Covid-19'a ilişkin günlük hasta tablosunu paylaştı.

Verilere göre, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 67 kişi daha hayatını kaybetti, 814 yeni hasta dahil olmak üzere 14 bin 556 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 29 bin 227'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 821 bin 943'e yükseldi.