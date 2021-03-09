Türkiye'de Coronavirüs: 66 kişi daha hayatını kaybetti, 13 bin 755 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 66 kişi daha hayatını kaybetti, 801 yeni hasta dahil olmak üzere 13 bin 755 yeni 'vaka' tespit edildi.

TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de Covid-19'a ilişkin günlük hasta tablosunu paylaştı.

Verilere göre, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 66 kişi daha hayatını kaybetti, 801 yeni hasta dahil olmak üzere 13 bin 755 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 29 bin 160'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 807 bin 387'ye yükseldi.