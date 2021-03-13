Türkiye'de Coronavirüs: 65 kişi daha hayatını kaybetti, günlük tanı konan kişi sayısı 15 bini geçti

Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 65 kişi daha hayatını kaybederken, 842 'hasta' dahil olmak üzere 15 bin 82 'vaka' tespit edildi.

TC Sağlık Bakanlığı, günlük Coronavirüs verilerini içeren tabloyu paylaştı.

Tabloya göre, son 24 saatte 65 kişi daha hayatını kaybetti ve 15 bin 82 kişide Coronavirüs tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 29 bin 421'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 866 bin 12'ye yükseldi.

Ağır hasta sayısı 1350'ye yükselirken, 15 bin 287 kişi de iyileşti.