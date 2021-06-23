Türkiye'de Coronavirüs: 65 kişi daha hayatını kaybetti, 5 bin 809 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 65 kişi daha hayatını kaybetti, 550 yeni 'hasta' olmak üzere, 5 bin 809 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

TC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Coronavirüs tablosunu paylaştı.

Tabloya göre, 65 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 49 bin 358'e yükseldi.

224 bin 192 testte 5 bin 809 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 5 milyon 387 bin 545'e yükseldi.