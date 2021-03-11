Türkiye'de Coronavirüs: 63 kişi daha hayatını kaybetti, 14 bin 46 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 63 kişi daha hayatını kaybetti, 821 yeni hasta dahil olmak üzere 14 bin 46 yeni 'vaka' tespit edildi.

TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de Covid-19'a ilişkin günlük hasta tablosunu paylaştı.

Verilere göre, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 63 kişi daha hayatını kaybetti, 821 yeni hasta dahil olmak üzere 14 bin 46 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 29 bin 290'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 835 bin 989'ye yükseldi.